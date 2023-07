Auta używane. Kupujemy głównie przez internet

Wielu kierowców nadal nie wie, co to jest numer VIN

Jak pokazują badania przeprowadzone przez carVertical, więcej niż co drugi polski kierowca (55,8%) szuka używanych samochodów na internetowych giełdach i portalach ogłoszeniowych, podczas gdy tylko 9,7% klientów kupuje swoje samochody od autoryzowanych dealerów.

Jak się zabezpieczamy przed ryzykiem?

15,5% nabywców samochodów w Polsce kupuje pojazdy od swoich znajomych lub krewnych. To generalnie dobry sposób na zakup samochodu z pewną przeszłością, ale z oczywistych względów nie każdy może z niego skorzystać. Trzeba jednak zauważyć, że o ile eliminuje to niemal w 100 procentach ryzyko zakupu samochodu kradzionego czy nielegalnie sprowadzonego, o tyle ze stanem technicznym takich aut bywa mimo wszystko różnie - mówi Matas Buzelis, ekspert motoryzacyjny i szef działu komunikacji w carVertical

Mieszkańcy Polski, Czech i Węgier należą do tych, którzy najczęściej konsultują się z przyjaciółmi i członkami rodziny. Francuzi, Hiszpanie i Włosi działają raczej na własną rękę.

Choć tylko 16% ankietowanych w Polsce uważa sprawdzenie historii samochodu w Internecie jako ważne narzędzie przy ocenie stanu samochodu, aż 82,6% i tak z tego korzysta. Nie jest to jednak europejską regułą. We Francji i Włoszech sprawdzanie historii wykonuje się stosunkowo rzadko. Kraje, w których korzystanie z tego sposobu jest najczęstsze to - oprócz Polski - Węgry i Wielka Brytania.