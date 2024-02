Auta używane. Import aut z drugiej ręki eksplodował! Mamy nowe dane

To kolejny, siódmy miesiąc rosnącego importu, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą. Prognoza na ten rok to ok. 870 - 900 tys. sztuk. Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów - dokładnie 66 006 sztuk - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 44,3% więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych - 6 736 sztuk - jest o 26,9% większy niż przed rokiem.