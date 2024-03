Akcja się rozpoczęła. Przez kolejne trzy dni łatwiej będzie o mandat!

W świąteczny weekend wielkanocny Policja prowadzi działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Spodziewany wzmożony ruch, w połączeniu ze zmiennymi warunkami pogodowymi, mogą stanowić dodatkowe utrudnienie dla kierujących. Działania te rozpoczęły się już wczoraj i potrwają do wtorku. W tych dniach na drogach będzie można spotkać więcej niż zazwyczaj policyjnych patroli, wszystko po to, aby każdy szczęśliwie dotarł do celu i mógł spędzić święta w bezpiecznym otoczeniu.

