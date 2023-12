5 sposobów jak oszczędzać na eksploatacji auta. Znasz je wszystkie?

Kierowcy najwięcej pieniędzy zazwyczaj wydają na paliwo, ale również sama eksploatacja samochodu pochłania bardzo duże sumy, niezależnie od tego czy chodzi o nowe czy używane auto. Warto więc poszukać sposobów na obniżenie kosztów. Jak to zrobić?

Ekspert Santander Consumer Multirent z Grupy Santander Consumer Bank, wskazuje 5 sposobów, dzięki którym można zaoszczędzić na eksploatacji auta. Według raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, stworzonego na podstawie statystyk z bazy CEPiK, w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku w Polsce zarejestrowano dokładnie 238 673 nowych samochodów osobowych. Względem analogicznego okresu w 2022 roku jest to wzrost aż o 12,4 proc. - Według prognoz IBRM SAMAR w całym 2023 roku w Polsce zarejestrowanych zostanie 450 tys. nowych samochodów osobowych. Będzie to wynik o około 7 proc. lepszy niż w 2022 roku. Jak pokazują badania posiadanie auta jest dla nas bardzo istotne, mimo iż jest ono związane ze sporymi wydatkami. Dobrze więc wprowadzać nawyki, które pomogą nam obniżyć koszty eksploatacji pojazdu – mówi Radosław Major, Ekspert ds. Serwisu z Santander Consumer Multirent, który znajduje się w Grupie Santander Consumer Bank.

1. Sprawdzone warsztaty samochodowe

Przede wszystkim warto mieć zaufany warsztat samochodowy. Jest to spowodowane tym, że oddawanie auta w ręce przypadkowych fachowców może się wiązać z ryzykiem np. koniecznością poniesienia podwójnego wydatku. W tym przypadku czasami lepiej zapłacić więcej niż ryzykować niską jakość naprawy, którą trzeba będzie w niedługim czasie powtarzać. Przed wyborem warsztatu warto więc zasięgnąć opinii znajomych lub rodziny i poczytać komentarze w internecie. Pewną wskazówką może być też obciążenie pracą danego mechanika. Jeśli ma dłuższe terminy z powodu wielu samochodów do naprawy, może to oznaczać, że jest bardziej godny zaufania, bo dużo klientów do niego wraca.

2. Nieodwlekanie naprawy uszkodzonych bądź zużytych części

Jeśli wiemy, że pewna część naszego auta się psuje to odkładanie tej sprawy na później, i przykładowo czekanie aż stary akumulator zostanie pokonany przez pierwsze zimowe mrozy, nie jest dobrą strategią oszczędnościową. Może to wiązać się z koniecznością wezwania pomocy drogowej i poniesienia dodatkowych, zbędnych kosztów niż w sytuacji, gdy zajęlibyśmy się tym problemem od razu.

- Trzeba zdawać sobie sprawę, że gdy zaniedbamy naprawę podstawowych części, mogą one doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a to wygeneruje kolejne koszty – radzi Radosław Major z Santander Consumer Multirent. - Jeśli szukamy oszczędności to możemy korzystać z zamienników, natomiast tylko z tych dobrej jakości, produkowanych przez znane marki motoryzacyjne. Części do auta warto również szukać w internecie, ponieważ często ceny tego samego producenta są tam niższe niż w autoryzowanym serwisie. Dobrze jest również przed zakupem samochodu sprawdzić ceny jego utrzymania i zdecydować się na takie, które ma niskie koszty eksploatacyjne. 3. Tańsze tankowanie i opony Warto wiedzieć, że zazwyczaj przy autostradach czy strefach szybkiego ruchu paliwo może być droższe nawet o 20-30 groszy na litrze. Gdy jesteśmy w trasie, dobrą opcją jest zjechanie z niej i zatankowanie w mniejszej miejscowości. Natomiast na co dzień warto poszukać stacji z tańszym paliwem w swojej okolicy i unikać korzystania z tych droższych, nawet jeśli znajdują się bliżej nas. Należy jednak dobrze sprawdzić miejsce, w którym kupujemy benzynę, ponieważ w zbyt tanich punktach może ona być niższej jakości, co jest niekorzystne dla silnika. Sposobem na znaczną redukcję kosztów tankowania jest także instalacja LPG. To dobra opcja szczególnie dla osób pokonujących długie dystanse. Powinniśmy również unikać notorycznej jazdy na rezerwie, ponieważ szkodzi to zarówno pompie paliwa, jak i silnikowi.

- Poza kwestią paliwa, warto również zainteresować się ogumieniem. Używane przez nas opony przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy, więc przy zakupie należy postawić na jakość, nie oznacza to jednak, że nie mamy tutaj pola do rozsądnych oszczędności – dodaje Radosław Major z Santander Consumer Multirent. - Jeśli przez cały rok poruszamy się głownie po mieście warto nabyć te całoroczne. Są one przystosowane do różnych warunków pogodowych, w tym do suchego asfaltu, deszczu, śniegu i lodu. Kupując takie opony nie trzeba płacić za dwa zestawy oraz za wymiany sezonowe. Tym samym oszczędzamy pieniądze i nie narażamy bezpieczeństwa naszego i innych uczestników ruchu niż w przypadku, gdy chcielibyśmy zakupić opony niskiej jakości ze względu na atrakcyjną cenę.

4. Oszczędność na płynach eksploatacyjnych W czasach, gdy kierowcy poszukują oszczędności, drogie płyny eksploatacyjne to spory wydatek. Warto planować taki zakup na zapas w odpowiednim punkcie, ponieważ na stacjach benzynowych ceny są o wiele wyższe. Należy oczywiście pamiętać o regularnym sprawdzaniu poziomu płynów w samochodzie i kupować tylko te pochodzące od uznanych producentów.

5. Ekonomiczna jazda

Redukcję kosztów eksploatacji może przynieść styl jazdy, czyli tzw. eco-driving. Polega on na unikaniu niepotrzebnego przyspieszania i hamowania oraz dbanie o właściwe ciśnienie w ogumieniu. To bardzo istotne, ponieważ niedopompowane koło przekłada się na większe zużycie paliwa nawet o 10 proc. Co więcej, przyczynia się również do zmniejszenia bezpieczeństwa pojazdu. Warto również pamiętać, aby nie wozić niepotrzebnego obciążenia jak np. zbędny bagażnik na dachu, ponieważ powoduje to wyższe spalanie, a co za tym idzie większe koszty.

Duże znaczenie dla zużycia paliwa czy elementów układu hamulcowego ma hamowanie silnikiem. Taka praktyka jest charakterystyczna przy dojeżdżaniu do czerwonych świateł albo zjazdach ze wzniesień. Ale umiejętne wykorzystanie tej takiej metody hamowania nie tylko jest bezpieczniejsze na śliskich nawierzchniach, ale także może pomóc w mniejszym zużyciu paliwa czy wydłużeniu żywotności klocków hamulcowych.

