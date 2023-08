16-latek ukradł samochód. Zobacz co chciał zrobić

Podczas ustalania przez policjantów przebiegu i przyczyn przestępstwa, 16-latek przyznał policjantom, że do kradzieży samochodu namówił go 17-letni znajomy, u którego miał drobny dług.

Jak poinformowała oficer prasowa KPP w Szamotułach asp. Sandra Chuda, o kradzieży samochodu mieszkaniec Wronek powiadomił policjantów w niedzielę, 27 sierpnia. Sprawca wykradł kluczyki do samochodu z torby pozostawionej w szatni, a następnie ukradł wartego ok. 45 tys. zł Volkswagena Jetta.

"W zamian za rozliczenie, 17-latek podżegał 16-latka, aby ten ukradł dla niego jakikolwiek samochód, wówczas anuluje mu obciążenie. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali również podżegacza" – zaznaczyła policjantka.

16-letni sprawca kradzieży auta, z uwagi na swój wiek, został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karalnego. Dokumentacja związana z jego sprawą trafi do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szamotułach i to sąd rodzinny zadecyduje o konsekwencjach dla nieletniego. Z kolei 17-latek usłyszał zarzuty podżegania do kradzieży z włamaniem, za co grozić mu może do 10 lat więzienia.