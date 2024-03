Zakup samochodu. Ten rodzaj napędu wybierają Polacy

"Mimo wielu działań mających na celu promocję samochodów zero i niskoemisyjnych Polacy wykazują przywiązanie do silników spalinowych. Z drugiej strony ponad 20 proc. konsumentów wydaje się otwarta na pojazdy z napędem alternatywnym, co stanowi szansę dla firm stawiających na elektromobilność" - zauważył dyrektor, lider sektora Automotive w Polsce, Deloitte Bartek Swatko.