Wypadki. Bardzo trudne warunki na drogach

Zimowa aura i zmieniające się warunki na drodze wymagają od jej użytkowników większej wyobraźni i rozwagi. Padający śnieg, zamarzająca mżawka czy też niskie temperatury mogą stwarzać duże utrudnienia w ruchu drogowym. Dlatego wsiadając za kółko warto pamiętać, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas. Przy takich warunkach koła szybko tracą przyczepność. Wykonywanie wszelkich manewrów w taką pogodę - wyprzedzania, wymijania, wchodzenia w zakręt może skończyć się tragicznie. Starajmy się przewidywać zagrożenia. Zadbajmy o to, by bezpiecznie dojechać do celu!

Kłopot z odpaleniem pojazdu o poranku to zmora wielu kierowców. Rozładowany akumulator wystarczy jednak podłączyć do sprawnego akumulatora w innym samochodzie przy pomocy przewodów rozruchowych. Jak…

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości pojazdów do warunków, jakie panują na drodze. Zimowa aura dopiero się zaczyna, należy spodziewać się opadów śniegu i marznącego deszczu. Takie warunki atmosferyczne powinny wzmóc w nas czujność i spowodować dostosowanie techniki jazdy do sytuacji na jezdni. Sytuacja na drodze bywa dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których konieczna jest szybka reakcja. Wówczas nadmierna prędkość może być jednym z czynników mających wpływ na utratę kontroli nad pojazdem, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.