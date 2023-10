Wiozła koleżankę na kierownicy roweru. To mogło skończyć się tragicznie

Doszło do zderzenia, w wyniku którego dziewczyny upadły na jezdnię. Na miejscu pojawiła się karetka, która przewiozła jedną z nich do szpitala. Na szczęście skończyło się na kilku otarciach i siniakach. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy Renault - był trzeźwy. Nastolatki zostały natomiast przekazane pod opiekę rodziców. Informację w tej sprawie policjanci przekażą do sądu z wydziału rodzinnego i nieletnich - informuje starszy sierżant Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.