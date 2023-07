Wakacje 2023. Wybierasz się do Morskiego Oka? Uważaj gdzie parkujesz

"W niedzielę kolejne pojazdy zostały odholowane z drogi W-960 prowadzącej do przejścia granicznego Łysa Polana. Przyjezdni kierowcy niestety nadal ignorują znaki drogowe" - przekazał rzecznik Zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. "W mijający weekend odnotowaliśmy kilkadziesiąt nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów" - dodał.

W weekend, korzystając ze słonecznej pogody, wielu turystów wybrało się do Morskiego Oka. Część z nich zostawiło swoje samochody wzdłuż drogi, ignorując znaki drogowe.

Turyści, którzy planują wycieczkę do Morskiego Oka, powinni wcześniej przez stronę internetową Tatrzańskiego Parku Narodowego wykupić miejsce parkingowe na Łysej Polanie lub Palenicy Białczańskiej. Rezerwując w ten sposób parking można mieć pewność, że będzie można zostawić swój samochód przed wyruszeniem na szlak. Samochody pozostawione wzdłuż drogi wojewódzkiej 960 prowadzącej do przejścia granicznego ze Słowacją są odholowywane zgodnie z znakami drogowymi - przypomina zakopiańska drogówka.

Za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Ponadto, koszt odholowania samochodu do 3,5 t to dodatkowo około 450 zł, plus doba na policyjnym parkingu - kolejne 30 zł.

Niektórzy decydują się na pozostawienie samochodu po stronie słowackiej. Tam nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 800 euro.