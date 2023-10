Via Baltica. Niemal 20-kilometrowy odcinek oddany do użytku

"Rząd dotrzymał słowa: zrealizował już prawie cały szlak Via Baltica. Od dzisiaj województwa mazowieckie i podlaskie oraz wschodnia część woj. warmińsko-mazurskiego są połączone komfortową i bezpieczną drogą ekspresową. W ten sposób kolejne kilometry dochodzą do polskiej sieci dróg szybkiego ruchu. Inwestujemy w każdym regionie kraju i dbamy o zrównoważony rozwój Polski" - powiedział w Ostrowi Mazowieckiej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego odcinka tej trasy, od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Do ukończenia pozostała jeszcze 13-km obwodnica Łomży, która ma być przejezdna w połowie przyszłego roku.

Odcinek z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa to dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni bitumicznej, przystosowana do najcięższego ruchu (11,5 t/oś). W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe: Ostrów Mazowiecka Północ, na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S61 i S8 oraz Komorowo (połączenie z drogami wojewódzkimi 627 i 677). Powstało też 26 obiektów inżynierskich, w tym pięć stanowiących przejścia dla zwierząt oraz osiem przepustów ekologicznych dla zwierząt małych.

Koszt projektu realizowanego w systemie Projektuj i buduj to 843 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 433,5 mln zł.

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego odcinka od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Do ukończenia pozostała jeszcze 13-km obwodnica Łomży, która ma być przejezdna w połowie przyszłego roku. GDDKiA

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie miała około 220 km. Trasa ta przebiega przez trzy województwa: mazowieckie (19,5 km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).