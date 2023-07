Uwaga! Błąd w konfiguracji takiego samochodu może słono kosztować

Podwyżki nie ominęły tego segmentu

Porównywanie cen aut dostawczych jest trudne ze względu na ich specyfikę, czyli budowę i wyposażenie dostosowane do konkretnych potrzeb. Analitycy Carsmile zestawili ceny zakupu, czyli uwzględniające rabaty, trzech pojazdów o wybranej specyfikacji dziś i dwa lata temu. Przykładowo, dobrze wyposażony Ford Transit Custom Kombi zdrożał w tym czasie o 47%, ale już np. duży Renault Master L3 (typ Międzynarodówka 10EP) podrożał „tylko” o ok. 10%, uwzględniając rabaty. Z kolei za pickupa ISUZU D-MAX dziś zapłacimy o 37% więcej niż 2 lata temu. Sama cena zakupu pojazdu to nie wszystko, trzeba też uwzględnić wysokość rat leasingowych, bo tego typu samochody, zwłaszcza nowe, sporadycznie są kupowane za gotówkę i amortyzowane przez firmę. Niestety w ostatnich 2 latach miał miejsce znaczący wzrostu stóp procentowych, w efekcie którego raty leasingowe, obrazujące całościowy koszt zakupu auta, wzrosły nawet dwukrotnie.

W rankingu aut dostawczych opracowanym przez Carsmile znalazły się pojazdy o bardzo różnym zastosowaniu i wyproszeniu. – Tworząc to zestawienie kierowaliśmy się kryterium finansowym, tzn. staraliśmy się tak dobrać cenę zakupu pojazdu oraz parametry leasingu, tj. wykup, wkład własny i czas trwania umowy, aby uzyskać oferty dostępne odpowiednio za 1000 zł netto miesięcznie, 1500 zł, 2000 zł itd., aż do kwoty maksymalnej, tj. 4500 zł– wyjaśnia Wojciech Grochowski, specjalista ds. zakupu samochodów użytkownych w CarsmilePRO, czyli platformie dedykowanej tej grupie pojazdów. – Jednocześnie tak dobieraliśmy samochody pod względem wielkości, funkcjonalności, zastosowania, rodzaju napędu i wyposażenia, aby zestawienie było możliwie najbardziej różnorodne, przez co bardzo praktyczne dla firm działających w różnych branżach. To prawdziwa perełka – podkreśla Grochowski.