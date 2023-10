Trasa S7. Węzeł Tarczyn Północ jest już otwarty - co to oznacza dla kierowców?

Wykonawca inwestycji kontynuuje budowę dróg serwisowych, lokalnych oraz pary Miejsc Obsługi Podróżnych Mieszkowo. Finalizowane są też roboty związane z ogrodzeniem drogi ekspresowej. Zgodnie z umową wykonawca ma zrealizować te prace do I kwartału 2024 r. Po ich zakończeniu i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, trasa zyska status drogi ekspresowej z dopuszczalną prędkością do 120 km/h. Obecnie ograniczenie prędkości wynosi do 100 km/h.

Ostatnim etapem będzie remont dotychczasowego przebiegu DK7, 17 km od Sękocina Starego do Rembertowa. Zakończenie tych prac, a tym samym całego kontraktu, zgodnie z podpisaną umową przewidziano na koniec III kwartału 2024 r.