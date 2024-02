Toyota. Ponad 10 tysięcy aut Toyoty zarejestrowanych w styczniu!

Toyota rozpoczyna czwarty rok z rzędu na pozycji lidera polskiego rynku. W styczniu zarejestrowano 10 341 samochodów osobowych i dostawczych marki, co jest wynikiem o 24% lepszym niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku. Udział w rynku wyniósł 21,8%. Co więcej, Toyota zarejestrowała więcej samochodów niż trzy kolejne marki w zestawieniu razem wzięte, a obecnie co piąte nowe auto, które wyjeżdża na polskie drogi, to właśnie Toyota.

Marka dominuje zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i wśród firm. W styczniu osoby prywatne zarejestrowały 3309 Toyot (22% wzrostu), a do klientów flotowych trafiło 7032 aut osobowych i dostawczych (25% wzrostu).