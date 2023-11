Test produktu. Lampa warsztatowa Philips Xperion 3000 Flood

Marka Philips przedstawiła właśnie nową gamę produktów oświetleniowych przeznaczoną dla majsterkowiczów i warsztatów, a nazwaną Xperion 3000. Składają się na nią nie tylko ręczne latarki, ale także tzw. projektory. Jedną z ciekawszych propozycji jest model Xperion 3000 Flood.

Diody świecące LED na dobre zagościły nie tylko w instalacji elektrycznej pojazdów, ale także w różnego rodzaju oświetleniu warsztatowym. Dziś praktycznie nie uświadczymy już nowych lamp i latarek, które byłyby oparte na światle żarowym. Zaletą oświetlenia diodowego jest nie tylko mniejszy pobór prądu, a co za tym idzie także dłuższa praca na bateriach lub akumulatorze, ale także wydłużony praktycznie do naturalnego zużycia latarki okres eksploatacji, mniejsza waga i mniejsze wymiary wskutek braku odbłyśnika. Właściwie każdy producent ma w swojej ofercie latarki i lampy wykonane w technologii LED. Nie inaczej jest z marką Philips, która na początku września pokazała nową linię oświetlenia warsztatowego nazwaną Philips Xperion 3000. Składają się na nią nie tylko ręczne latarki, ale także tzw. czołówki czy małe projektory. I właśnie ten ostatni postanowiliśmy przetestować.

Philips Xperion 3000 Flood

Xperion 3000 Flood określany jest mianem projektora. Jego prostokątna obudowa ma stosunkowo niewielkie wymiary i jest bardzo poręczna w obsłudze. W zależności od naszych potrzeb mamy do dyspozycji trzy tryby światła: maksymalny o jasności 1000 lumenów (10W), eko – 500 lm (5W), oraz światło punktowe o jasności 300 lumenów. Dwa pierwsze tryby dają snop światła o kącie 110 stopni, trzeci – najmniejszy – o kącie 30 stopni. Ten najwęższy pozwala na punktowe doświetlanie miejsc w szczelinach czy wąskich przestrzeniach. Przełączanie między trybami odbywa się za pomocą jednego przycisku. Obok niego umieszczono bardzo przydatny, wskaźnik naładowania akumulatora. Składa się on z czterech świecących zielonym światłem diod LED, które co 25% wskazują stopień naładowania.

Według informacji producenta lampa może nieprzerwanie świecić do 6 godzin (w trybie eko). W praktyce, już nawet 500 lm wystarczy, by zapewnić silne, jednorodne oświetlenie dość dużej powierzchni. I to nie tylko np. w komorze silnika, ale też np. podczas remontów mieszkań czy innych prac wymagających przenośnego, ale dość dobrego oświetlenia. I w tym projektor ten sprawdza się znakomicie. Warto też wspomnieć o funkcji światła punktowego. Jego strumień (300 lm) w zupełności wystarczy, by punktowo i dość dobrze oświetlić elementy w wąskich przestrzeniach.

Uniwersalna instalacja

To, na co szczególnie należy zwrócić uwagę w przypadku tego projektora, to dosyć ciekawie rozwiązane elementy związane z jego zamontowaniem. W zależności od potrzeb, może on powiem być stawiany na płaskiej powierzchni, umieszczanej na metalowych elementach za pomocą wbudowanego w uchwyt magnesu lub podwieszany za pomocą rozkładanego i obracającego się haczyka.

Te niby proste sposoby, pozwalają na szybką i sprawną instalację projektora w różnych miejscach i jeszcze szybszy jego demontaż.

Projektor bardzo odporny

Philips Xperion 3000 Flood jest bardzo wytrzymały jeśli chodzi o odporność na uderzenia. Stopień tej odporności został określony jako IK08, co oznacza, że jest on odporny na uderzenia o energii 5 J (dżuli). Odpowiada to uderzeniu stalowego młota lub kuli o masie 1,7 kilograma, spadającego na obudowę z wysokości 29,5 centymetra.

W praktyce lampa ta została poddana testom upadku z wysokości 1,5 metra i zdała te próby celująco. Drugim, ważnym czynnikiem, jest jej odporność na zachlapania. Niezależnie od tego, czy lampa Philips Xperion 3000 Flood jest używana w pomieszczeniach, czy na zewnątrz, została zaprojektowana tak, aby przetrwać w trudnych warunkach. Jest odporna na wodę w stopniu klasyfikowanym jako IP65, co oznacza, że jest ona odporna na strumień wody z dowolnego kierunku. W praktyce zatem można jej używać nawet podczas deszczu.

Lampa jako źródło energii.

O uniwersalności tej lampy niech świadczy fakt, że oprócz tradycyjnego wykorzystywania jej jako źródło światła, jej konstruktorzy wykorzystali wbudowany akumulator także jako… źródło zasilania innych urządzeń. A jest to możliwe dzięki standardowemu gniazdu USB. Za jego pomocą można np. doładowywać smartfony. Zatem taka lampka przyda się nam nie tylko w warsztacie, ale i podczas podróży lub na wakacjach. Może zatem stanowić bardzo ciekawy i nietuzinkowy prezent. Sugerowana cena detaliczna projektora wynosi około 170 złotych.

Specyfikacja techniczna projektora Xperion 3000 Flood: temperatura barwowa światła - 6000 K;

trwałość źródła światła LED – 30 000 godzin;

moc - 10W +3W wskaźnik;

napięcie - 3,7 V;

pojemność baterii/akumulatora - 4400 mAh;

moc strumienia świetlnego głównej lampy – 1000/500 lumenów;

kąt rozsyłu światła – 110°;

moc strumienia świetlnego (wskaźnik) – 300 lumenów;

kąt rozsyłu światła (wskaźnik) – 30°;

czas działania akumulatora (tryb wzmocniony) – do 3 godzin;

czas działania akumulatora (tryb ekologiczny) - do 6 godzin;

rodzaj baterii/akumulatora - akumulator litowo-jonowy;

typ przewodu ładowarki - przewód USB-C;

długość przewodu – 100 cm;

czas ładowania akumulatora - do 5,5 godz.;

stopień ochrony przed uderzeniami (IK) - IK08;

stopień ochrony przed penetracją (IP) - IP65;

temperatura eksploatacji - od 0°C do 40°C;

regulowany kierunek światła - obrotowy uchwyt (180°);

odporność na: smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe;

haczyk - możliwość obrotu o 180°;

wymiary (dł x szer x wys) - 10,8 x 4,5 x 13 cm;

waga z bateriami - 235 g.

