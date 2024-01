Targi CES 2024. Volkswagen integruje ChatGPT z obecnymi modelami Mariusz Michalak

Dla kierowcy nic się nie zmieni. Nie będzie potrzeby tworzenia nowego konta, instalowania nowej aplikacji czy aktywowania ChatGPT: Volkswagen

Podczas CES 2024, najważniejszych na świecie targów elektroniki użytkowej, odbywających się w dniach 9-12 stycznia w Las Vegas, Volkswagen prezentuje pierwsze pojazdy, w których oparty na sztucznej inteligencji chatbot ChatGPT jest zintegrowany z asystentem głosowym IDA. W przyszłości klienci będą mieli dostęp do stale rosnącej bazy danych sztucznej inteligencji we wszystkich modelach Volkswagena wyposażonych w asystenta głosowego IDA i będą mieć dostęp do wyszukanych treści podczas jazdy.