Tak kierowcy tracą prawo jazdy. To wciąż popularne wykroczenie

Jazda tak zwanymi drogami szybkiego ruchu, czyli autostradami i drogami ekspresowymi, ma unikalną specyfikę. Wielu polskich kierowców wciąż nie do końca umie z tego rodzaju tras korzystać, co skutkuje…

Wysokie mandaty i punkty karne, to nie jedyne konsekwencje, z którymi musieli się zmierzyć kierowcy.

"Policjanci dodatkowo każdemu z nich zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące" – dodała policja.

I po raz kolejny zaapelowała o stosowanie się do ograniczeń prędkości. "Niedostosowanie jej do warunków ruchu, to najczęstsza przyczyna zdarzeń drogowych. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami i każdy z nas chce bezpiecznie dojechać do celu" – przypominają policjanci.