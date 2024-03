"Szeryf" za kierownicą. Chciał wymierzyć sprawiedliwość, dostał wysoki mandat!

Okazało się, że każdy z uczestników opisywał to zdarzenie inaczej. Z informacji przekazanych przez kierującego ciężarówką wynikało, że kierujący Audi wjechał na jego pas ruchu i celowo gwałtownie zahamował, a następnie się zatrzymał, bez żadnego powodu. Kierujący MANem zdążył zahamować, ale jadący za nim kierowca autobusu, nie spodziewając się tak gwałtownej reakcji poprzedzającego go samochodu, pomimo natychmiastowej reakcji, nie dał rady wyhamować ciężkim autobusem i doszło do zderzenia z ciężarówką. Na skutek tego uderzenia ciężarówka wjechała w tył stojącego przed nim Audi.

Kierowcy nie mogli dojść do porozumienia, kto zawinił. Wtedy, jak to często bywa w takich spornych sytuacjach, z pomocą przyszedł miejski monitoring. Na nagraniu z kamer widać wyraźnie, że kierujący Audi zmienia pas wjeżdżając przed ciężarówkę, a następnie gwałtownie hamuje.

Niestety policjanci coraz częściej mają do czynienia ze zgłoszeniami dotyczącymi agresywnych zachowań za kierownicą. Zdarzają się podobne przypadki, kiedy to kierujący próbują zajeżdżać sobie drogę, zmuszając innych do hamowania czy też wolniejszej jazdy lub przyspieszają widząc wyprzedzający ich samochód. Takie zachowania są bardzo niebezpieczne i mogą doprowadzić do poważnych zdarzeń drogowych, dlatego policjanci nie będą im pobłażać, a kierujący narażający bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego mogą się spodziewać surowych konsekwencji.