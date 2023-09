Straż Graniczna kupuje elektryczne motocykle. Znamy szczegóły

Porucznik Anna Michalska przekazała PAP, że w ubiegłym tygodniu Straż Graniczna zawarła umowę na dostawę 14 motocykli z napędem elektrycznym marki Zero Motorcycles model FZ ZF7.2. o wartości prawie 1,2 miliona złotych. "Motocykle już na początku grudnia mają trafić do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Głównie do oddziałów na granicy zewnętrznej" - wyjaśniła rzeczniczka SG.

"Motocykle z napędem elektrycznym to nowość we flocie pojazdów Straży Granicznej. Z uwagi na fakt, iż formacja angażuje się w ochronę środowiska pojazdy docelowo planuje się użytkować w ochronie granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną UE w szczególności na obszarach ekologicznie chronionych tj. parkach narodowych, krajobrazowych itp." - podała.