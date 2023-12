Rosną ceny polis OC. Co czeka kierowców w 2024 roku?

Średnia cena OC w 2023 roku wyniosła 520 zł i była wyższa o 15 zł niż w 2022. To wciąż niewielka podwyżka, biorąc pod uwagę m.in. wzrost średniej wartości szkody (o ponad 1300 zł w ciągu roku) czy wzrost kosztów obsługi ubezpieczeń, które powinny znacząco wpłynąć na cenę obowiązkowej polisy. Zapowiedzią dalszych wzrostów może być wynik techniczny odnotowany przez KNF w sektorze komunikacyjnym OC+AC. Na koniec września 2023 wyniósł on 559,33 mln zł. To o 34,3% mniej niż przed rokiem.

W raporcie „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych” eksperci multiporównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku. Sprawdzają równiez, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.