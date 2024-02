Raport TÜV 2024. Najbardziej awaryjne samochody 2-3 letnie

Trudno zaprzeczyć, że liczba usterek stwierdzonych na stanowisku diagnostycznym, zwłaszcza tych poważnych, określa w pewien sposób podejście producenta do kwestii jakości. Na tej podstawie każdy z użytkowników albo potencjalnych nabywców aut z rynku wtórnego może wyrobić sobie opinię o konkretnym modelu.

W okresie od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku TÜV ocenił wyniki około miliona ogólnych przeglądów samochodów i zarejestrował wykryte usterki. 221 przebadanych modeli pojazdów podzielono na sześć grup wiekowych.

Rozumowanie jest proste – jeśli elementy i podzespoły badane podczas kontroli diagnostycznych są mało usterkowe, to również te pozostałe nie powinny sprawiać kłopotów. I odwrotnie. Praktyka pokazuje, że taki scenariusz rzeczywiście sprawdza się. Dlatego mimo pewnych ograniczeń raporty tego typu co zestawienie TÜV są bardzo cenione wśród osób poważnie podchodzących do zakupu samochodu używanego.