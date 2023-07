Przez okno auta wyrzucił niedopałek papierosa. Wtedy zaczęły się jego kłopoty

W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci podjęli decyzję o kontroli kierowcy auta. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że 23-latek z Gdańska jest poszukiwany przez gdański sąd do ustalenia miejsca pobytu i ma do odbycia karę 11 dni aresztu w związku z niezapłaceniem 460 złotowej grzywny. Poza tym funkcjonariusze ustalili, że gdańszczanin nie ma uprawnień do kierowania, a jego samochód nie ma obowiązkowego ubezpieczenia i ważnych badań technicznych.

W trakcie interwencji wywiadowcy wylegitymowali też pasażera samochodu, który na widok policjantów zaczął zachowywać się nerwowo. Okazało się, że 38-latek z Gdańska też jest poszukiwany i ma do odbycia karę 2 lat i 8 miesięcy za przestępstwo kradzieży.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do komisariatu, natomiast Volkswagen którym jechali, został odholowany. 23-latek, aby nie trafić do aresztu śledczego, opłacił zaległą grzywnę. Policjanci ukarali go też mandatem w wysokości 500 złotych za zaśmiecanie drogi. Ponadto za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem, a o braku obowiązkowego ubezpieczenia został powiadomiony Fundusz Gwarancyjny, który może nałożyć na niego karę nawet do 7200 złotych.