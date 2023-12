Posypały się mandaty. Policja poszła na wojnę z takimi kierowcami

W godzinach wieczornych nie wszyscy funkcjonariusze zasiedli przy wigilijnym stole. Część z nich dbała o to, aby krakowianie oraz osoby przejeżdżające przez małopolską stolicę mogli bezpiecznie dotrzeć na święta. Oficer prasowy komendy miejskiej policji w Krakowie podkom. Piotr Szpiech poinformował w czwartek 28 grudnia, że policyjna kontrola odbyła się w wigilijną noc na jednej z głównych ulic we wschodniej części miasta, gdzie - według uzyskanych informacji - miało dochodzić do organizowania nielegalnych wyścigów.