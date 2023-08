Polski samochód elektryczny w Watykanie. Dotarł do papieża Franciszka

The eMobi Road to COP28 to cykliczny projekt, którego celem jest podkreślenie roli elektromobilności w dekarbonizacji sektora transportu, jako skutecznej technologii do osiągnięcia celów klimatycznych.

- W tym roku zwracamy szczególną uwagę na kraje, które budują nową gospodarkę w oparciu o elektromobilność, nowe surowce energetyczne i budują całe ekosystemy elektromobilności z odpowiednią edukacją, tworzeniem środowiska do rozwoju technologii i start-upów. To także okazja, aby zdefiniować na nowo deklarację Driving Change Together, ponieważ przez 5 lat branża elektromobilności bardzo się zmieniła i już nie jest tylko narzędziem do redukcji emisji, ale także szansą na budowanie trwałego rozwoju gospodarczego – podkreśla Krzysztof Burda, Prezes Zarządu PIRE.