Policja. Życiowe motta mogą zaprowadzić na manowce

35-latka nie reagowała na wydawane sygnały do zatrzymania pojazdu i łamiąc szereg przepisów drogowych prowadziła z prędkością nawet 160 km/h w terenie zabudowanym, stwarzając przy tym realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Gdy kierująca wjechała w ślepy zaułek podjęła decyzję o kontynuacji ucieczki pieszo, jednak skutecznie uniemożliwili jej to policjanci ruchu drogowego, którzy ostatecznie zatrzymali drogową piratkę.

Wkrótce także okazało się dlaczego kobieta ucziekała przed mundurowymi. Otóż nie miała ona uprawnień do kierowania pojazdami oraz była nietrzeźwa. Badanie alkomatem wykazało 0,21 promila w wydychanym powietrzu.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który świadomie zmusi policjantów do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się do kontroli - popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd również w takim przypadku może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na okres 15 lat.