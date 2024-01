Policja. Zapłacisz wysoki mandat jak nie odśnieżysz auta. Zobacz!

W środę (10.01.2024r.) po godz. 12:00 do policjantów z Posterunku Policji w Pieckach zgłosił się 60-letni mężczyzna, informując, że na trasie między Mrągowem a Pieckami z dachu jadącego przed nim samochodu marki Volkswagen spadała bryła lodu, uderzając w przednią szybę jego auta powodując zarysowanie. Zgłaszający od razu po zdarzeniu chciał wyjaśnić sprawę z kierowcą tego pojazdu i wyprzedzając go wskazał ręką, by kierujący Vokswagenem zjechał na parking, jednak kierujący dodał gazu i odjechał.

60-latek zdążył spisać numer rejestracyjny pojazdu i o wszystkim poinformował funkcjonariuszy. Dzielnicowi z Piecek szybko ustalili kierowcę auta, które spowodowało szkodę. Mężczyzna stawił się do posterunku Policji i w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do popełnionego wykroczenia. 40-letni sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 złotych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.