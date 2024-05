Policja z ważnym apelem. Tym razem nie do kierowców

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od 1 stycznia do 5 maja 2024 na polskich drogach doszło do 459 wypadków z udziałem motocyklistów. Wskutek tych wypadków zginęło 53 osób, ranne zostały 484.

Policjant zwrócił uwagę, że jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji. Dodał, że piach lub mokra nawierzchnia mogą spowodować, że opanowanie motocykla może być trudne nawet dla doświadczonych kierujących.

Komenda Główna Policji zaapelowała do motocyklistów, by dali się zauważyć na drodze i zarówno w dzień, jak i w nocy używali kamizelek odblaskowych. To ważne szczególnie na początku sezonu, gdy kierowcy samochodów nie są jeszcze przyzwyczajeni do jednośladów na drogach. Policja zwróciła też uwagę na potrzebę zadbania o to, by światła motocykla były sprawne i czyste.