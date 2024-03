Policja. Wpadł przez odstający zderzak. Teraz grozi mu 5 lat

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi młodemu mieszkańcowi powiatu wrocławskiego. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli policyjnej, zaczął uciekać i nie reagował na wydawane sygnały dźwiękowe i świetlne ponieważ, jak się okazało, nie posiadał uprawnienia do kierowania, a w samochodzie przewoził chwilę wcześniej skradzione fanty. Teraz ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

