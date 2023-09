Policja. Wielka akcja policji. Będzie trwała miesiąc

Podczas prowadzonych kontroli mundurowi zwrócą też uwagę, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia oraz czy dzieci są prawidłowo przewożone. Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są też spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci będą na nich omawiać zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Przypomną też o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Policja przypomina, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi.