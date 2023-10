Policja. Sam prosił się o kłopoty

Do 3 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który nietrzeźwy przyjechał do policjantów z Posterunku Policji w Brańsku. 52-latek został wezwany do jednostki Policji na przesłuchanie. Były to czynności w jego sprawie, gdyż kilka dni wcześniej przed sklepem pił piwo i przeklinał. Mężczyzna miał zostać przesłuchany jako sprawca wykroczenia. Policjantka z którą rozmawiał, wyczuła od niego alkohol. Chwilę wcześniej na monitoringu widziała, jak mężczyzna parkuje swoim samochodem pod budynkiem posterunku. 52-latek przyznał się, że przyjechał własnym autem. Próbował jednak wmówić funkcjonariuszce, że pił tylko napój energetyczny. Szybko zweryfikowało to badanie przeprowadzone alkomatem. Okazało się, że mężczyzna miał blisko promil alkoholu w organizmie. 52-latek stracił już prawo jazdy.

Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.