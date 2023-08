Policja. Pościg, alkohol, przekupstwo… dalej było tylko gorzej

Jak się okazało, to nie był koniec problemów 40-latka. Kryminalni sprawdzili go w systemach policyjnych i ustalili, że w 2020 roku Prezydent Miasta Gdyni wydał decyzję o cofnięciu mu uprawnień do kierowania i jazda samochodem pomimo wydania tej decyzji było kolejnym przestępstwem. Do tego gdynianin najpierw w miejscu zatrzymania, a potem w komendzie kilkukrotnie obiecywał kryminalnym udzielenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w wysokości 900 euro celem nakłonienia ich do odstąpienia od dalszych czynności i wypuszczenie go. Pieniądze w kwocie 600 euro i 1900 złotych, które przy sobie miał 40-latek, zostały zabezpieczone i razem z innymi dowodami przekazano do Prokuratury Rejonowej w Sopocie, natomiast on sam trafił do policyjnej celi.