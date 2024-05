Policja podsumowała majówkę na drogach. Tragiczny bilans długiego weekendu

"Jeżeli chodzi o te dane to liczba wypadków jest nieco większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku" - przekazał nadkom. Robert Opas. Dodał, że liczba wypadków w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 86, a liczba ofiar jest taka sama. Zanotowano również o 81 więcej osób rannych, za to zmniejszyła się liczba kierujących po alkoholu - zatrzymano ich o 179 mniej.