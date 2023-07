Policja. Po pościgu zatrzymano motocyklistę. Zobacz, co nabroił

Dodatkowo tablica rejestracyjna motocykla była wygięta, co sprawiało, że numer na niej był nieczytelny. Policjanci postanowili skontrolować kierującego, który naruszył przepisy. Aby zatrzymać motocyklistę i przeprowadzić kontrolę, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Jednak mimo ostrzeżeń, podjął on próbę ucieczki.

Motocykl marki Kawasaki został zabezpieczony na parkingu policyjnym, a także zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu. Mężczyznę przewieziono do jednostki Policji, gdzie przeprowadzono wszystkie niezbędne czynności. 32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.