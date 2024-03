Policja. Nieoczekiwana zmiana miejsc może kosztować 2 lata więzienia

Policjanci z posterunku w Dragaczu, podczas patrolu w miejscowości Grupa (pow. świecki) minęli Volkswagena T5, którego kierujący na widok radiowozu zaczął się nerwowo zachowywać i po chwili nagle zatrzymał pojazd na drodze. Mundurowi postanowili to sprawdzić. Zawrócili, aby skontrolować kierowcę i w tym momencie zauważyli, jak próbuje zamienić się z pasażerem miejscami. Na nic się to zdało.

Policjanci szybko ustalili dlaczego 38-letni mieszkaniec powiatu grudziądzkiego chciał uniknąć odpowiedzialności. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zostały mu one cofnięte decyzją wydaną przez starostę miejscowości Góra.

Teraz odpowie za przestępstwo z art. 180 a kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.