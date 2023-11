Policja. Jeszcze nie zdobył uprawnień, a już może 5 lat posiedzieć!

Do zdarzenia doszło około pierwszej w nocy. Funkcjonariusze stargardzkiej prewencji na ulicy Kazimierza Wielkiego zauważyli samochód osobowy marki Volkswagen, którego kierujący nie dostosował się do znaku B-20 (znak „STOP”).

Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Funkcjonariusze za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych nakazali kierowcy zatrzymanie samochodu. Kierujący zamiast zatrzymać auto gwałtownie przyspieszył. Jechał całą szerokością jezdni stwarzając niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie kierującego mogło doprowadzić do tragedii na drodze. Policjanci natychmiast poinformowali o całym zdarzeniu dyżurnego jednostki i rozpoczęli pościg. Kierowca uciekał w kierunku miejscowości Strachocin, a następnie w kierunku miejscowości Krąpiel. Został zatrzymany na drodze prowadzącej do miejscowości Pęzino.