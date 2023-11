Pięć lat z e-hulajnogami i miliony przejechanych kilometrów

Lime, największa na świecie firma oferująca współdzielone pojazdy elektryczne, świętuje 5 lat działalności w Polsce. Amerykańska marka jako pierwsza wprowadziła do naszego kraju e-hulajnogi, które można wynająć na minuty. W październiku 2018 roku pojazdy Lime zadebiutowały we Wrocławiu.

E-hulajnogi Lime bardzo szybko zyskały popularność w naszym kraju, niedługo po wprowadzeniu pojazdów do Wrocławia, przyszła kolej na kolejne miasta – Warszawę oraz Poznań. W 2018 roku firma dysponowała flotą 2600 pojazdów, obecnie liczba ta zwiększyła się do 23 000 e-hulajnóg – to wzrost o ponad 780%.