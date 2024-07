Karawaning. Jak zaoszczędzić na kempingach?

Sezon wakacyjny rozpoczęty, a co za tym idzie także zapełniły się kempingi. To nadal najtańszy i bardzo popularny w Europie sposób na nocleg w wybranym miejscu. Jednak czasami nie wiemy, gdzie w najbliższej okolicy znajduje się kemping, jaki ma standard czy jak do niego dojechać.

Z pomocą przychodzi nam wydawany raz do roku dwuczęściowy przewodnik po kempingach Europy akceptujących CampingCard ACSI, z kartą rabatową.