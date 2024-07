Sprzedaż samochodów. Oferta diesli topnieje bardzo powoli

Oferta diesli topnieje bardzo powoli

Ceny stabilne, powiększa się oferta droższych aut

Mediana cen samochodów używanych, wystawionych w maju (ogłoszenia nowe i kontynuowane) wzrosła w 14 województwach. Największe zmiany w tym zakresie zaszły w województwach kujawsko-pomorskim (o 1,5 tys. zł) i podlaskim (o 1,1 tys. zł). Oznacza, że zmienia się charakterystyka podaży i do kupienia pojawia się więcej droższych modeli samochodów. Jednocześnie średnie ceny najczęściej wystawianych aut używanych w nowych ogłoszeniach na OTOMOTO i OLX w czerwcu 2024 były stabilne w porównaniu do poprzedniego miesiąca - przesunięcia w środkowej wartości wystawianych samochodów nie łączą się więc ze wzrostem cen podobnych modeli miesiąc do miesiąca.

Wyższe kredyty biorą kobiety

Choć samochody nie drożeją, a stopy procentowe od miesięcy utrzymują się na tym samym poziomie i zgodnie z zapowiedziami NBP nie ma tu perspektywy szybkiej zmiany, rosną kwoty zobowiązań zaciąganych na poczet zakupu samochodu. W czerwcu średnia kwota kredytu udzielanego za pośrednictwem OTOMOTO Pay wyniosła 44,6 tysiące złotych. Jest to wzrost o 4% w porównaniu do maja tego roku, gdy średnia wynosiła niecałe 43 tysiące złotych. Czerwiec przyniósł też zmianę w podejściu do finansowania. Po raz pierwszy w historii raportu średnia wartość finansowania zaciąganego przez kobiety była większa od średniej wartości finansowania zaciąganego przez mężczyzn. W porównaniu do maja zmienił się też układ płci w zakresie decyzji o wykorzystywaniu kredytu na zakup samochodu - w czerwcu na kredyt na auto zdecydowało się o 5 p.p. więcej kobiet niż w poprzednim miesiącu.