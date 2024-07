Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości

"Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że z zakazu wyłączono pojazdy osób, które urodziły się w 1953 r., bowiem tylko te osoby ukończyły w 2023 r. 70. rok życia. Przy takim rozumieniu osoby, które w 2023 r. miały ukończone 71 lat i więcej nie mogłyby korzystać z przywileju wjazdu do strefy" - zauważa RPO w przesłanym PAP komunikacie.

RPO zaznacza, że gdyby jednak zinterpretować ten przepis w ten sposób, że słowo „ukończyły" rozumieć jako „miały ukończony", to z zakazu wjazdu do strefy byłyby wyłączone auta osób, których wiek w 2023 r. wynosił 70 lat i więcej. "Taka wykładnia oznacza jednak, że osoby, które ukończyły 70. rok życia w 2024 r. albo wiek ten ukończą w 2025 r. i w latach następnych, nie mogłyby korzystać z wyłączenia od zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, bowiem w 2023 r. miały ukończone 69 lub mniej lat" - podkreśla RPO.

Według RPO kryterium ukończonych w 2023 r. 70 i więcej lat życia, od którego spełnienia uzależnione jest niepodleganie zakazowi wjazdu do strefy, prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej właścicieli aut. "Strefa czystego transportu została ustanowiona na czas nieokreślony, co oznacza, że każdego roku pewna liczba właścicieli będzie kończyć 70. rok życia. Nie będą oni jednak zwolnieni z zakazu wjazdu do strefy, mimo że w latach następujących po 2023 r. będą w wieku 70. i więcej lat" - zauważa RPO. RPO podkreśla, że tego rodzaju zróżnicowanie uprawnień seniorów nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia.