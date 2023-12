Nietrzeźwa 17-latka za kierownicą. Uszkodziła dwa zaparkowane auta

Kobieta nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami oraz mając ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu wsiadała za kierownicę Chevroleta.

- Chciała wyjechać z parkingu, ale stan w którym się znajdowała wyraźnie jej na to nie pozwalał. Kobieta jeżdżąc do przodu i do tyłu, uszkodziła zaparkowane obok Volvo oraz Volkswagena. Dalsze manewry oraz wyjazd na drogi Piaseczna uniemożliwili jej funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki" - wyjaśniła st. asp. Magdalena Gąsowska.

Dodała, że 17-latka wkrótce usłyszy zarzuty karne. "Będzie musiała wyjaśnić co skłoniło ją do tak nierozsądnego zachowania. Jedno jest pewne okres braku uprawnień do kierowania znacznie się wydłuży" - podała Gąsowska.

Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na kierowcę, wydłuża czas reakcji, utrudnia podzielność uwagi czy możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Konsekwencją jest również większa skłonność do ryzykownych zachowań. Najczęściej jest to nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry