Nie zwracałeś na to uwagi? Popełniałeś błąd!

Okazuje się, że bycie pracownikiem drogowym nie należy do najbezpieczniejszych sposobów zarobkowania. Poważne zagrożenie dla tych osób stanowią… kierowcy, którzy ignorują ostrzegawcze oznakowanie oraz ograniczenia prędkości w pobliżu miejsc robót drogowych.

Przestrzeganie przez firmy prowadzące prace na drogach standardów zabezpieczenia takich miejsc to jedno, a powszechność przekraczania dopuszczalnych prędkości wśród polskich kierowców to drugie. Ryzyko związane z prowadzeniem robót drogowych jest większe zwłaszcza na trasach szybkiego ruchu, gdzie dozwolone prędkości są wyższe. Na co zwrócić szczególną uwagę za kierownicą, aby nie stanowić zagrożenia dla pracowników drogowych?

PEŁNE SKUPIENIE ZA KIEROWNICĄ

Prace drogowe odbywają się często przy trwającym ruchu ulicznym. Dlatego tak ważne jest prawidłowe oznakowanie wszelkich robót drogowych – budowlanych, remontowych czy malowania pasów. Kierowcy powinni zostać uprzedzeni o prowadzeniu takich prac, gdy znajdują się jeszcze w odpowiedniej odległości od tego miejsca. Dzięki temu mogą odpowiednio wcześniej dostosować jazdę do warunków na oznaczonym odcinku drogi.

Jednak w sytuacji, gdy uwaga kierowcy jest rozproszona czynnościami niezwiązanymi z jazdą, a on sam nie zwraca uwagi ani na znaki drogowe, ani na zmianę organizacji ruchu czy stanu nawierzchni, zabezpieczenia niewiele pomogą. Może wtedy dojść do wypadku, nierzadko z udziałem pracownika robót drogowych.

Na drodze zawsze powinniśmy zachowywać pełną koncentrację. Szczególnie zgubna jest „jazda na pamięć”, zwłaszcza że zdarza się, że prace drogowe prowadzone są przez krótki czas, np. kilka godzin czy dni. Nieuwaga może sprawić, że przeoczymy odpowiedni znak drogowy i np. wjedziemy na pas ruchu w przeciwnym kierunku lub w ulicę objętą zakazem wjazdu – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

ZWRACAJ UWAGĘ NA ZABEZPIECZENIE ROBÓT

Prace przy budowie czy wszelkich remontach dróg należą do trudnych także ze względu na to, że często prowadzone są w uciążliwych warunkach atmosferycznych, podczas opadów, gęstej mgły czy nawet nocą. W takich okolicznościach, gdy widoczność może być mocno osłabiona, a nawierzchnia śliska, priorytetem dla kierowcy powinno być dostosowanie stylu jazdy do panujących warunków. Tym bardziej należy być wyczulonym na wszelkie oznakowanie czy zabezpieczenia miejsc, gdzie mogą odbywać się roboty drogowe.

Do tego celu służą znaki i urządzenia, takie jak: zapory drogowe stosowane do wygradzania miejsc robót, tablice kierujące do oznaczania między innymi krawędzi zawężonego pasa ruchu, separatory ruchu przeznaczone do rozdzielania pasów ruchu, wyznaczania toru jazdy czy krawędzi jezdni, wszelkiego rodzaju taśmy ostrzegawcze, pachołki drogowe stosowane na przykład do wyznaczania skosów, toru jazdy oraz doraźnego oznakowania miejsc niebezpiecznych, a także kładki dla pieszych na przejściach nad wykopami.

DOSTOSUJ DYSTANS I PRĘDKOŚĆ

Schemat organizacji ruchu przy prowadzeniu robót w pasie drogowym często wiąże się z wprowadzeniem ograniczeń dla kierujących, uspokojeniem ruchu na odcinku drogi i wymogiem zmniejszenia prędkości pojazdów. W takich miejscach należy uważać na wykorzystywany przy robotach sprzęt i inne pojazdy czy też żwir i zanieczyszczenia, które mogą znajdować się na drodze. Aby bezpiecznie przejechać przez strefę remontów drogowych, należy zachować właściwy dystans i bezwzględnie dostosować się do ograniczenia prędkości, pamiętając, aby nie wykonywać manewrów, które mogłyby przyczynić się dodatkowo do spowolnienia ruchu czy powstania zatoru.

