Kradli samochód w 10 sekud. Upodobali sobie konkretne modele

Skradzione samochody złodzieje rozbierali na części i zarabiali na ich sprzedaży.

"W tej sprawie tymczasowo aresztowane są na razie dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa, więc nie wykluczamy niczego" - zastrzegł prokurator. Jednego ze złodziei zatrzymano na ternie Trójmiasta, gdy odjeżdżał skradzionym samochodem (uciekał przed policją, zatrzymano go po pościgu). Kilka dni później w Warszawie zatrzymano głównego członka gangu - stało się to krótko po tym, jak ukradł samochód w Siedlcach. Obu zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.