Kontrola drogowa. Ile razy można dać się złapać „po pijaku”?

W Bystrzycy Kłodzkiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 40-letniego kierowcę Volkswagena. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Po zakończonych czynnościach jego pojazd został przekazany wskazanej przez niego osobie.

Jeszcze tego samego dnia patrol policji został wezwany do kolizji drogowej. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy jednym z uczestników był kontrolowany kilka godzin wcześniej 40-latek. Mężczyzna prowadzonym przez siebie autem zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z innym pojazdem. Co gorsza, skrajnie nieodpowiedzialny mieszkaniec powiatu kłodzkiego po raz kolejny wsiadł za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Po przebadaniu mundurowi stwierdzili, że tym razem w organizmie miał 2,8 promila alkoholu!