Kolejka na blisko 6 dni oczekiwania. Zobacz gdzie spodziewać się utrudnień na wyjeździe z Polski

Z danych na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że na przejściu z Ukrainą w Hrebennem czas oczekiwania pojazdów ciężarowych na wyjazd z kraju wynosi ok. 137 godzin. „Kolejka sięga do Bełżca, z zachowaniem stref buforowych przez miejscowości, czyli tj. ok. 20 km” – podała mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.

Natomiast w Dorohusku kierowcy ciężarówek czekają ok. 39 godzin na odprawę. Kolejka wydłużyła się do miejscowości Stołpie, liczy ok. 30 km. „Protestujący przepuszczają co godzinę jeden samochód na wjeździe z Ukrainy do Polski oraz dwa pojazdy ciężarowe w kierunku Ukrainy. Autokary z pasażerami są przepuszczane poza kolejką” – dodała kom. Ewa Czyż z chełmskiej policji.