Kierowcy recydywiści płacą więcej. Tak to działa w praktyce

Popełnione w krótkim czasie wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości skutkuje tzw. „recydywą”, a to wiąże się z dwukrotnie droższym mandatem. Wielu kierowców może być tym faktem mocno zaskoczona. Na trasie W 544 (gm. Olszewo – Borki) mundurowi z ostrołęckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym Mercedes, który przekroczył dozwoloną prędkość aż o 64 km/h. Okazało się, że to nie pierwsze przekroczenie prędkości na koncie 49-letniego mieszkańca Gdańska.