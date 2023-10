Każdy błąd kierowcy może skończyć się tragicznie. O tym pamiętaj jadąc autostradą

"Nie ma nic złego w jeździe z prędkością 120 km/h. Wręcz przeciwnie, jest ona bardziej ekonomiczna i ekologiczna. Przy gorszych warunkach pogodowych warto tę prędkość jeszcze obniżyć, oceniając samemu, jaka będzie odpowiednia" – przypomina Autostrada Wielkopolska.

Przyczyną wielu kolizji i wypadków na autostradzie jest tzw. jazda na zderzaku, czyli jazda bez zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Zgodnie z przepisami minimalna odległość między pojazdami na autostradzie powinna wynosić połowę prędkości, z którą porusza się kierowca, wyrażonej w metrach. Dla pojazdu jadącego z prędkością 140 km/h, prawidłowy odstęp wynosi 70 m.

Instruktor nauki jazdy Marcin Kukawka przypomniał, że do oceny prawidłowej odległości pomiędzy samochodami pomocne są biało-czerwone słupki rozstawione na autostradzie co 100 m. Przy prędkości 140 km/h, 70m to odstęp zbliżony do odległości między słupkami.