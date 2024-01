Jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą? Policjanci podpowiadają

Zacznijmy od podstaw. Przywiązujmy szczególną uwagę do miejsc, w którym pozostawiamy samochód. Jeżeli nie ma możliwości skorzystania z garażu lub parkingu strzeżonego, to do parkowania wybierajmy miejsca dobrze widoczne dla otoczenia i ogólnie uczęszczane lub te, które są objęte monitoringiem.

A jeśli już nie mamy możliwości parkowania w miejscu „bezpiecznym”, to zadbajmy o to, aby nasze auto było odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą. Zacznijmy od montowanego niemalże w każdym nowym samochodzie immobilizera. Systemy ten blokuje układ zapłonowy, rozrusznik i system zasilania paliwem lub komputer w momencie, gdy ze stacyjki wyjęty jest kluczyk. By móc uruchomić auto ponownie, kierowca powinien zbliżyć do czujnika immobilizera specjalny nadajnik.

Alarm w aucie? Oczywiście. Jest to jeden z najczęściej i najchętniej wybieranych sposobów zabezpieczenia pojazdu. Ma on przede wszystkim za zadanie odstraszyć amatora cudzej własności i znacznie wydłużyć czas na dostanie się do wewnątrz pojazdu. Autoalarmy z wyższej półki oferują wysyłanie za każdym razem innego, dynamicznie generowanego sygnału. Jeżeli nawet złodziej przechwyci kod alarmu przy pomocy specjalnego skanera, będzie on po chwili całkowicie bezużyteczny. Dostępne są również autoalarmy z opcją powiadomienia właściciela drogą elektroniczną lub wiadomością sms, gdy tylko coś niepokojącego dzieje się z naszym samochodem. Im zabezpieczenie pojazdu jest bardziej nietypowe, tym większa szansa, że złodziej nie będzie w stanie dostać się do jego środka i nim odjechać.