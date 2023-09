Jak Polacy podróżują taksówkami? Te dane mogą zaskoczyć

– Odnotowujemy stały wzrost zainteresowania usługą ceny gwarantowanej, tj. ceny za przejazd znanej z góry, jeszcze przed zamówieniem kursu. To jasny sygnał, że Polacy chcą mieć kontrolę nad finansami i pewność, że nic ich nie zaskoczy w podróży. Jak wynika z naszych danych, pasażerowie szczególnie zwracają uwagę również na bezpieczeństwo przejazdów. Tym bardziej cieszymy się, że 97 proc. naszych pasażerów ocenia współpracujących z nami kierowców na 5. Wpływ na to niezaprzeczalnie miał szereg wewnętrznych procedur, związanych z dokładną weryfikacją kierowców i aut, ale i fakt, że realizujemy blisko 97 proc. wpływających do nas zleceń. To właśnie m.in. te aspekty wpływają na postrzeganie nas jako solidnego i godnego zaufania partnera podróży – mówi Renata Bardecka, CEO iTaxi.