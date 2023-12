Jak dbamy o wnętrza swoich samochodów? Znamy odpowiedź

Wnętrze samochodu odzwierciedla indywidualne preferencje kierującego: spersonalizowana tapicerka, dodatki, takie jak dywaniki, pokrowce na siedzenia czy kierownicę, poprzez wyjątkowe zapachy, nie są już niczym nietypowym. Lubimy czuć się w samochodzie „jak u siebie” i osiągamy to poprzez m.in. dbanie o wnętrze auta. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Panel Ariadna na zlecenie Good One PR, Polacy są przywiązani do porządku w swoich pojazdach – większość zapytanych, bo aż 82% głównych użytkowników, uważa ten aspekt za ważny lub bardzo ważny. Co robimy, aby zadbać o wnętrza naszych aut? Kto najbardziej zwraca uwagę na czystość?

Sprzątamy… ale nie wszyscy

Mimo tego, że główni użytkownicy aut w większości deklarują przywiązanie do porządku w samochodzie, to wyniki w poszczególnych grupach wiekowych pokazują, że nie wszyscy. Najmniejszą uwagę do czystości i porządku wewnątrz pojazdu, w porównaniu do reszty ankietowanych, przykładają młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata. W tej grupie 24% badanych uznało, że jest to „raczej nieważne”. Z kolei Ci w wieku 35-44 lata, twierdzą, że porządek w samochodzie jest czymś ważnym – tak odpowiedziało aż 87% badanych. O wnętrze swoich czterech kółek najbardziej troszczą się osoby posiadające dzieci, na co wskazało aż 84% zapytanych. W gospodarstwach domowych, w których mieszkają dzieci do 18. roku życia, istnieje większa tendencja do sprzątania pojazdów, co może być wynikiem większej potrzeby utrzymania czystości ze względu na małych domowników. Nie zaskoczy fakt, że to osoby, które uważają dbanie o wnętrze auta za raczej lub bardzo ważne, są znacznie bardziej skłonne do regularnego wykonywania wszystkich czynności związanych z utrzymaniem czystości auta.