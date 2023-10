Izera we flocie aut na minuty. Znamy pierwsze szczegóły

- Współpraca z PANKIEM to dla nas krok w procesie budowy rozległej sieci partnerstw z liczącymi się aktorami rynku nowej mobilności w Polsce i za granicą. Izera powstaje przede wszystkim z myślą o sprzedaży detalicznej, a rozwój szeroko rozumianych usług współdzielenia stanowi ważną część ekosystemu elektromobilności. Doświadczenia rynkowe PANKA mogą stanowić wartość dodaną w procesie budowy naszej marki i rozwoju oferty. My z kolei cieszymy się, że swoją wiedzą i doświadczeniem możemy wesprzeć rozwój jednego z liderów polskiego rynku carsharingu. Liczę, że dziś podpisane porozumienie to pierwszy krok na drodze do bliższej współpracy naszych firm – podkreślił Wojciech Mieczkowski, dyrektor sprzedaży, marketingu i ścieżki klienta w ElectroMobility Poland.