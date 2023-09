Izera. W taki sposób ma być sprzedawany polski samochód elektryczny

„Na świecie odchodzi się od dużych, rozbudowanych salonów dilerskich. My także zmierzamy w tym kierunku. Chcemy odpowiadać na potrzeby klientów i tam, gdzie toczy się ich codzienne życie, dać im możliwość poznania naszej marki i naszych samochodów” - mówi Sławomir Bekier, członek zarządu ds. finansowych ElectroMobility Poland. Podkreśla, że do odbiorcy dociera się teraz przede wszystkim poprzez efektywne kanały internetowe. „Ważne jest jednak stworzenie klientowi możliwości rozmowy z przedstawicielem marki i bezpośredniego, fizycznego kontaktu z samochodem i marką” - zauważa.

Prace nad systemem sprzedaży Izery realizowane są równolegle do innych kluczowych procesów projektowych, takich jak prace nad opracowaniem gamy modelowej samochodów, budowa łańcuchów dostaw czy budowa fabryki dla Izery. Polski „elektryk” będzie sprzedawany w ramach nowoczesnego systemu dystrybucji, który zostanie oparty na najlepszych wzorcach rynkowych sprawdzonych u partnerów ElectroMobility Poland.

„Zakładamy, że wcześniej czy później klienci wrócą, by kupić nasz produkt, także za pośrednictwem kanałów cyfrowych. W związku z tym posiadamy znaczną liczbę sklepów na różnych popularnych platformach internetowych” – dodaje Ashley Sutcliffe.

Nawet jeśli efektem wizyty w concept store nie będzie od razu zakup auta, to ważne jest zaznaczenie obecności marki w przestrzeni publicznej.

Obserwując to, co się dzieje na rynku, ElectroMobility Poland zakłada, że sprzedaż Izery będzie opierała się na czterech głównych kanałach.

Izera Home można porównać do tradycyjnego punktu dilerskiego, w którym mieści się zarówno salon samochodowy z ekspozycją różnych modeli aut, jak i punkt serwisowy. Będzie on znajdował się poza centrum miasta, jednak w lokalizacjach, do których można łatwo dotrzeć. W takim miejscu będzie można załatwić wszystkie formalności związane z zakupem auta, a także odbyć jazdę próbną.